Magnata de chips de Taiwan financiará ‘guerreiros’ contra a China — CMIO

O magnata do microchip Robert Tsao doará US$ 32 milhões para treinar taiwaneses na guerra

O fundador da United Microelectronics Corp., Robert Tsao, doou US$ 32 milhões de seu próprio dinheiro para uma escola que treina voluntários taiwaneses para lutar contra um “invasão” da China continental. Após seu anúncio na quinta-feira, a UMC se distanciou de Tsao, dizendo que a iniciativa era sua e que eles não tinham nada a ver com isso.

“Se pudermos resistir com sucesso às ambições da China, não apenas poderemos proteger nossa pátria, mas também dar uma grande contribuição à situação mundial e ao desenvolvimento da civilização”, disse. Tsao disse em uma entrevista coletiva em Taipei, anunciando que gastará um bilhão de dólares de Taiwan para treinar “três milhões de pessoas em três anos”.

O dinheiro irá para a Academia Kuma, uma “defesa Civil” equipamento estabelecido em 2021 para treinar os moradores da ilha em primeiros socorros e guerrilha. Tsao teria se aproximado deles depois que eles lançaram uma campanha de crowdfunding em agosto.

Cerca de 60% do financiamento será destinado ao treinamento de um exército de "guerreiros", enquanto 40% seriam dedicados a treinar 300.000 pessoas a atirar.













“Esta meta é ambiciosa e o desafio é assustador, mas Taiwan não tem tempo para hesitar”. Kuma Academy disse em um comunicado. A ilha tem cerca de 25 milhões de habitantes, com um exército permanente de cerca de 90.000 soldados que luta para atrair alistamentos.

Tsao se autodenominou um ex-apoiador da unificação de Taiwan com a China, mas em uma entrevista à Radio Free Asia, financiada pelo governo dos EUA, na semana passada, disse que a repressão de Pequim ao “pró-democracia” movimento em Hong Kong mudou de idéia. Na quinta-feira, ele disse que restaurou sua cidadania taiwanesa, renunciou à de Cingapura e planejava “morra em Taiwan e fique com seu povo”.

A China tem “acenderam entre o povo taiwanês um ódio amargo contra esse inimigo ameaçador e uma determinação compartilhada de resistir”, ele disse.

Taiwan foi governada por nacionalistas chineses que deixaram o continente em 1949, depois de perder a guerra civil para as forças comunistas. Pequim a considera parte da China, a ser reintegrada por todos os meios necessários.

As tensões sobre a ilha reacenderam no início de agosto, quando a presidente da Câmara dos EUA, Nancy Pelosi, visitou Taipei contra as objeções de Pequim. Isto foi seguido por mais duas delegações do Congresso. A China respondeu organizando enormes exercícios marítimos e aéreos ao redor da ilha.