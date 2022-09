China se irrita com acordo de armas dos EUA com Taiwan — CMIO

Pequim insiste que Washington reverta ‘imediatamente’ acordos recentemente aprovados para mísseis e sistemas de radar

O enviado da China aos Estados Unidos condenou a proposta de venda de armas para Taiwan no valor de mais de US$ 1 bilhão, dizendo que os acordos afetarão suas relações com Washington e enviarão o “sinais errados” para “forças separatistas” na ilha.

Um porta-voz da embaixada da China nos EUA, Liu Pengyu, divulgou uma longa declaração denunciando as novas transferências de armas depois que foram aprovadas na sexta-feira, observando que Pequim está “firme oposição” a tais vendas.

“A China insta o lado dos EUA a honrar seu compromisso, cumprir sinceramente o princípio de uma só China, … relações e paz e estabilidade em todo o Estreito de Taiwan”, Liu disse, acrescentando que as vendas “[interfere] nos assuntos internos da China e [undermine] A soberania e os interesses de segurança da China.”

#Taiwan é parte inalienável do #Chinês território. Os Estados Unidos interferem #Chinados assuntos internos da China e mina a soberania e os interesses de segurança da China vendendo armas para a região de Taiwan. Contraria o direito internacional e os princípios básicos da — Liu Pengyu 刘鹏宇 (@SpoxCHNinUS) 3 de setembro de 2022

No início do dia, o Departamento de Estado dos EUA autorizou três vendas militares separadas para o governo de Taiwan, incluindo um contrato de US$ 85,6 milhões para 100 mísseis Sidewinder, US$ 355 milhões para 60 munições Harpoon e outros US$ 665,4 milhões para financiar “apoio logístico e programa” para um sistema de radar produzido pelo negociante de armas americano Raytheon. Juntas, as vendas totalizariam cerca de US$ 1,1 bilhão e aguardam a aprovação final do Congresso.

Embora Taiwan seja autogovernada há muito tempo, Pequim mantém a ilha como parte do território soberano da China e prometeu eventualmente se reunificar. Apesar das relações em andamento entre Washington e Taipei, incluindo uma recente visita de alto nível da presidente da Câmara dos EUA, Nancy Pelosi, os Estados Unidos não reconhecem oficialmente Taiwan como um estado independente.