Turquia adverte membro da OTAN sobre ‘sérias consequências’ — CMIO

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, instou a Grécia a interromper seu suposto acúmulo militar nas ilhas do mar Egeu, ameaçando seu vizinho e aliado da OTAN com um “preço pesado” que pode acabar pagando.

“Sua ocupação das ilhas não nos prende. Quando chegar a hora, a hora, faremos o que for necessário”. Erdogan disse em um discurso no sábado na província de Samsun, no norte.

As ilhas do mar Egeu, uma vez governadas pelo Império Otomano, foram dadas à Grécia sob os tratados de 1923 e 1947. Ancara acusou repetidamente Atenas de buscar um reforço militar nas ilhas, insistindo que a soberania grega sobre elas estava condicionada ao seu status desmilitarizado. O primeiro-ministro grego Kyriakos Mitsotakis, no entanto, rejeitou as tentativas turcas de questionar a soberania sobre as ilhas como “absurdo.”

Erdogan apontou para a história de conflitos entre os dois países, nomeadamente para a guerra greco-turca de 1919-1922. A guerra resultou em uma grande vitória para Ancara, enquanto Atenas teve que ceder os territórios que recebeu através da divisão do Império Otomano desmoronado para a República Turca que surgiu em seu lugar.













“Olhe para a história, olhe para a história, se você for longe demais, o preço será alto. Temos apenas uma frase para a Grécia, não se esqueça de Izmir”, disse. Erdogan disse, aparentemente se referindo à batalha de Izmir em 1922 (conhecida como a cidade de Esmirna na época).

A batalha resultou na expulsão das tropas gregas da Ásia Menor – e um grande incêndio que destruiu em grande parte a cidade. Muitos historiadores acreditam que o incêndio foi iniciado deliberadamente pelas tropas turcas para purgar a população grega étnica local.

As observações hostis não escaparam de Atenas, com o Ministério das Relações Exteriores grego afirmando que não participaria do “deslizamento diário ultrajante” de ameaças demonstradas pela Turquia. Em vez disso, o ministério prometeu levantar a questão das declarações hostis turcas com o bloco da OTAN liderado pelos EUA.

“Informaremos nossos aliados e parceiros sobre o conteúdo das declarações provocativas… para deixar claro quem está colocando dinamite na coesão de nossa aliança durante um período perigoso”, disse o Ministério das Relações Exteriores.

As novas tensões entre os dois países vizinhos ocorrem quando a Turquia acusou a Grécia no final de agosto de bloquear suas defesas aéreas S-300 de fabricação russa em dois jatos turcos em um voo de rotina sobre águas neutras. Fontes militares gregas, no entanto, negaram o incidente, dizendo à mídia local que nenhuma das defesas aéreas do país havia sido ativada no dia do suposto incidente.