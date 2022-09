Protesto contra o governo em massa atinge Praga (VÍDEOS) — CMIO

Os manifestantes exigiram a renúncia do governo por causa do aumento dos preços da energia, inflação e apoio militar à Ucrânia

Dezenas de milhares atingiram o centro de Praga no sábado, participando de um protesto apelidado de “República Tcheca Primeiro”. Os manifestantes instaram o governo a renunciar devido ao aumento dos preços da energia, à inflação e às políticas internacionais que eles acreditam ter levado o país a esse estado.

Segundo estimativas da polícia, cerca de 70.000 participaram do rali, com os organizadores colocando a marca ainda mais alta em 100.000. O evento reuniu pessoas de visões políticas polares, com o Partido Comunista e o Partido da Liberdade e Democracia Direta, de direita, participando do protesto.

“O objetivo da nossa manifestação é exigir mudanças, principalmente na resolução da questão dos preços da energia, especialmente eletricidade e gás, que destruirão nossa economia neste outono”, disse. um dos co-organizadores do evento, o social-democrata Jiri Havel, disse à mídia local.

PRAGA – Praça Venceslau 70.000 cidadãos exigem que o governo renuncie por trabalhar contra o povo e reduzir gás e eletricidade. O inverno está chegando. 🔥 pic.twitter.com/PeWNsdtHrn — Tweets de Bernie (@BernieSpofforth) 3 de setembro de 2022

Os manifestantes exigiram que a República Tcheca adotasse uma postura militar neutra, bem como assegurasse contratos diretos com fornecedores de gás, incluindo a Rússia. Eles também condenaram o governo por apoiar as sanções da UE contra Moscou, adotadas em várias ondas após o conflito em curso entre a Rússia e a Ucrânia.

“O melhor para os ucranianos e dois suéteres para nós” um dos banners exibidos no evento dizia, referindo-se aos crescentes custos de aquecimento e potenciais cortes de energia no inverno.

🇨🇿Em Praga, 70.000 pessoas compareceram a um comício: eles exigem que as autoridades tomem uma posição neutra sobre o conflito na UcrâniaOs participantes pedem que o governo renuncie e as autoridades forneçam gás barato ao país. pic.twitter.com/2dslt6XnNb — AZ 🛰🌏🌍🌎 (@AZmilitary1) 3 de setembro de 2022

O protesto ocorreu um dia depois que o governo sobreviveu a um voto de desconfiança sobre as mesmas questões, com a oposição culpando-o pela inação na esteira da alta dos preços da energia e da inflação.

O primeiro-ministro tcheco Petr Fiala, que lidera a coalizão governista de cinco partidos e centro-direita, acusou os manifestantes de agir contra os melhores interesses do país, sugerindo que o Kremlin pode ter ajudado na organização do protesto.

“O protesto na Praça Venceslau foi convocado por forças pró-Rússia, próximas de posições extremistas e contra os interesses da República Checa”. ele disse à emissora CTK. “Está claro que a propaganda russa e as campanhas de desinformação estão presentes em nosso território e algumas pessoas simplesmente as ouvem.”