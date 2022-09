NASA revela o que vem a seguir para foguete lunar problemático – CMIO

Um vazamento de combustível forçou a NASA a cancelar a tentativa de sábado de lançar seu megafoguete Space Launch System (SLS), pela segunda vez nesta semana. Mesmo que o problema seja resolvido nos próximos dias, a agência provavelmente terá que adiar a tão esperada missão lunar Artemis 1 até outubro.

Um vazamento de combustível de hidrogênio foi detectado durante o abastecimento, cerca de sete horas antes da decolagem planejada, e os engenheiros fizeram várias tentativas de última hora para corrigir o problema durante a contagem regressiva. No entanto, o lançamento acabou sendo cancelado três horas antes da decolagem programada para as 14h17 EDT (18h17 GMT).

“Durante a tentativa de lançamento de hoje, os engenheiros viram um vazamento em uma cavidade entre o lado do solo e as placas laterais do foguete em torno de uma linha de 8 polegadas usada para encher e drenar o hidrogênio líquido do foguete SLS. Três tentativas de recolocar o selo foram infrutíferas. os funcionários do espaço explicaram em um comunicado de imprensa.

A agência espacial disse inicialmente que ainda havia uma janela de lançamento de 90 minutos na segunda-feira e uma oportunidade ainda mais curta de 24 minutos para outra tentativa na terça-feira. No entanto, mais tarde anunciou que o “Os gerentes de missão se reuniram e decidiram que vão renunciar a tentativas de lançamento adicionais no início de setembro.”

Os engenheiros ainda precisam decidir se vão tentar substituir a vedação na almofada ou de volta para dentro do Edifício de Montagem de Veículos. No entanto, devido aos regulamentos de segurança, a NASA será forçada a transportar o foguete de volta ao hangar de qualquer maneira, para redefinir as baterias do sistema de terminação de voo, a menos que seja concedida uma isenção. Embora a agência ainda não tenha anunciado nenhuma data, é improvável que o lançamento aconteça até depois da missão SpaceX Crew-5 à Estação Scape Internacional no final de outubro.

Supondo que a NASA precise devolver o foguete Artemis 1 lunar ao Edifício de Montagem de Veículos, o lançamento provavelmente será adiado para a seguinte série de datas de lançamento – Período de lançamento 27 – a partir de 17 de outubro. Aqui estão as datas e horários para o Período de lançamento 27.https://t.co/J3lGTTJQF3pic.twitter.com/AVWttZ49Ij — Voo Espacial Agora (@SpaceflightNow) 3 de setembro de 2022

“Nós iremos quando estiver pronto,” O administrador da NASA, Bill Nelson, disse na tarde de sábado, comentando sobre o último atraso. “Nós não vamos até então, e especialmente agora em um voo de teste… Isso faz parte do negócio espacial.”

A missão Artemis 1 não tripulada originalmente deveria decolar na segunda-feira, mas um problema semelhante de vazamento de hidrogênio, dessa vez em um dos quatro motores de combustível líquido do foguete, foi detectado apenas algumas horas antes do lançamento, forçando um atraso.

O programa Artemis é um projeto ambicioso da agência espacial americana focado na exploração lunar e, eventualmente, trazendo humanos de volta à superfície da Lua pela primeira vez em mais de 50 anos. A primeira missão deve ser um teste para voar com bonecos de teste para uma órbita lunar antes de retornar à Terra. No entanto, espera-se que os astronautas dos EUA cheguem lá antes de 2025.