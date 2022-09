Politólogo explica por que a Índia não deve impor teto de preços ao petróleo da Rússia

A Índia não aderirá ao plano dos países do G7 de impor um teto de preço ao petróleo russo, disse Nandan Unnikrishnan, cientista político indiano e bolsista honorário da The Observer Research Foundation.

Os países do G7, a Alemanha, Canadá, EUA, França, Itália, Japão e Reino Unido, acordaram durante uma cúpula de 26 e 28 de junho a intenção de reduzir a dependência dos hidrocarbonetos russos e concordaram preliminarmente em limitar os preços do petróleo da Rússia . Atualmente estaria sendo discutido um teto de preços de entre US$ 40 (R$ 207) e US$ 60 (R$ 311) por barril.

“A meu ver, a Índia não se juntará a isso, mesmo que isso baixe o preço e responda aos desafios econômicos que a Índia enfrenta. […] Essa decisão está enraizada no regime de sanções impostas contra a Rússia, e isso porque a Índia não aderiu a essas sanções, que não foram aprovadas pelas Nações Unidas. A Índia somente reconhece as sanções que são declaradas ou aprovadas pela ONU “, sublinhou Unnikrishnan à Sputnik.

De acordo com o especialista, se os países do G7 ativarem tal mecanismo, “a Índia terá que pesar cuidadosamente suas relações com muitas grandes potências, calculando bem todos os prós e contras”. No entanto, Unnikrishnan considera improvável que Nova Deli enfrente sanções secundárias devido à compra do petróleo russo.