Banco da Rússia explica por que as reservas congeladas do país foram mantidas no exterior — CMIO

Não havia outra forma de fazer liquidações de dívidas e comércio exterior, segundo o regulador

O Banco Central da Rússia (CBR) explicou na sexta-feira por que metade das reservas em moeda estrangeira do país estavam sendo mantidas no exterior, o que permitiu sua apreensão por governos ocidentais.

As reservas cambiais foram deliberadamente divididas em duas metades, uma das quais eram ativos em dólar e euro, disse o primeiro vice-presidente da CBR, Dmitry Tulin, ao jornal RBK. Esses ativos foram usados ​​ativamente na circulação monetária doméstica, de modo que o regulador teve que desempenhar o papel de um “armazém atacadista”, ele explicou.

“O facto de, no início de 2022, as reservas internacionais estarem divididas, como se costuma dizer, em “duas pilhas” – uma para tempo de paz e outra para situações de emergência, é consequência do trabalho que tem vindo a ser sistematicamente realizado desde então. 2015”, Tulin disse, notando que “não havia como não manter parte das reservas em dólares e euros, porque essas moedas eram as mais utilizadas… para liquidações no comércio exterior”.

De acordo com Tulin, que supervisiona a supervisão do setor bancário no CBR, “se houver rotatividade de capital constante, deve haver reservas.”

O vice-presidente fez uma analogia com o setor de varejo, lembrando que uma loja, para funcionar sem problemas e atender a demanda dos clientes, precisa manter estoques. “Existem pequenos armazéns nas lojas e grandes armazéns nas bases atacadistas. O papel de armazém atacadista para a realização de operações em moedas estrangeiras em nossa economia foi desempenhado pelo Banco Central, que detinha as reservas cambiais estaduais”, disse Tulin.

Em março, quase metade das reservas estrangeiras da Rússia – no valor de US$ 300 bilhões – foram congeladas como parte das sanções impostas pelos EUA, UE e seus aliados sobre o conflito na Ucrânia.

O regulador então explicou que manter reservas de ouro e divisas no país seria como não ter reservas, pois esses ativos protegem a economia contra crises externas. As reservas em dólares e euros ajudam o país a pagar suas dívidas e manter o comércio funcionando, então nada poderia ter sido feito para evitar o congelamento de seus ativos, disse o banco. De acordo com o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, o congelamento de bens pelo Ocidente constitui essencialmente um roubo.

