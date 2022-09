G7 revela plano para impor teto de preço do petróleo russo — CMIO

Os ministros das finanças do Grupo das Sete nações influentes anunciaram na sexta-feira sua intenção de proibir serviços marítimos que transportam petróleo russo se seu preço não for aprovado por ‘parceiros internacionais’.

“Comprometemo-nos a trabalhar urgentemente na finalização e implementação desta medida”, representantes dos EUA, Canadá, Alemanha, França, Itália, Reino Unido e Japão disseram em um comunicado conjunto visto pela AFP, sem especificar o limite máximo.

“Buscamos estabelecer uma ampla coalizão para maximizar a eficácia e instamos todos os países que ainda procuram importar petróleo e derivados russos a se comprometerem a fazê-lo apenas a preços iguais ou abaixo do limite de preço”. eles adicionaram.

A medida visa reduzir as receitas de Moscou, mantendo um fluxo de seu petróleo para os mercados internacionais, para evitar um aumento de preços.

“Vamos reduzir [Russian President Vladimir] A capacidade de Putin de financiar sua guerra a partir das exportações de petróleo, proibindo serviços, como seguros e financiamento, a navios que transportam petróleo russo acima de um preço máximo acordado”. O ministro das Finanças britânico, Nadhim Zahawi, teria dito, de acordo com um tweet de um repórter da Sky News.

De acordo com o comunicado, o teto de preço inicial será baseado em uma série de insumos técnicos, e o nível de preços será revisto conforme necessário. “Nosso objetivo é alinhar a implementação com o cronograma de medidas relacionadas dentro do sexto pacote de sanções da UE”, observaram os ministros.

Líderes ocidentais concordaram em junho em explorar um teto de preço para limitar quanto as refinarias e traders podem pagar pelo petróleo russo. Moscou deixou claro que não cumpriria, enviando seu petróleo para países não vinculados ao limite. O vice-primeiro-ministro Alexander Novak alertou na quinta-feira que os países que apoiam o teto de preço não receberão petróleo russo.

