A Índia não apoiará o teto do preço do petróleo russo – especialista – CMIO

O mecanismo proposto é motivado por sanções, e a Índia não está do lado delas, diz Nandan Unnikrishnan

A Índia rejeitará o plano do Grupo dos Sete países (EUA, Canadá, Alemanha, França, Itália, Reino Unido e Japão) de impor um teto de preço ao petróleo russo, disse o cientista político Nandan Unnikrishnan nesta sexta-feira.

“A Índia, na minha opinião, não vai aderir a isso, embora [the price cap] baixaria o preço [of oil] e enfrentar os desafios econômicos que a Índia está enfrentando. A Índia não aderirá a esta decisão porque a decisão é motivada pelo regime de sanções contra a Rússia. E a Índia não está se juntando a essas sanções”, disse Unnikrishnan à agência de notícias RIA.

Na sexta-feira, os ministros das Finanças do G7 disseram que planejavam proibir os serviços marítimos de transporte de petróleo russo se seu preço não fosse aprovado por seus “parceiros internacionais,” anunciando efetivamente a introdução do mecanismo de teto de preço. O teto de preço real ainda não foi revelado, mas no mês passado surgiram relatos de que havia propostas para definir o teto pela metade do preço de mercado atual. Segundo a Bloomberg, estavam sendo discutidos valores de US$ 40 a US$ 60 por barril.

De acordo com Unnikrishnan, se o preço máximo for introduzido, “A Índia terá que pesar com muito cuidado suas relações com muitas grandes potências, todos os prós e contras para calcular cuidadosamente.” Ao mesmo tempo, ele observou que Nova Délhi dificilmente deveria temer sanções secundárias por comprar petróleo da Rússia devido aos seus laços econômicos com muitos aliados ocidentais na região do Indo-Pacífico.

A Rússia alertou que irá embargar os países que apoiam o teto de preço e ameaçou interromper a produção de petróleo se ela se tornar não lucrativa.

