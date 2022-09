Bolsonaro sobre caso Kirchner: 'Apesar de não ter simpatia por ela, espero que caso seja resolvido'

“Já mandei uma notinha. Eu lamento. Agora: quando eu tomei a facada, teve gente que vibrou por aí. Lamento. Já teve gente que tentou colocar na minha conta já esse problema. O agressor ali, ainda bem que não sabia mexer com arma. Se soubesse, teria sucesso no intento”, disse.

Bolsonaro também complementou as declarações afirmando que “ apesar de não ter nenhuma simpatia por ela [Kirchner] , espero que a apuração seja feita para ver se saiu da cabeça dele [do atirador] ou se alguém, porventura, tenha contratado ele para fazer aquilo”.

De acordo com a Folha, a declaração de presidente foi dada a repórteres durante visita do presidente à Expointer, feira agropecuária em Esteio (RS). No entanto, as afirmações não foram divulgadas pelos canais oficiais de comunicação do Planalto até a publicação da reportagem.