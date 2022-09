Ucrânia quer substituir o fornecimento de gás russo para a UE — CMIO

O plano inclui a mudança de usinas a gás para biomassa e economia de gás para exportação, de acordo com a Naftogaz

A empresa estatal de energia Naftogaz planeja aumentar a produção de gás natural e mudar internamente para energia alternativa, acumulando combustível suficiente para abastecer a UE durante a temporada de aquecimento do próximo ano, disse o CEO da empresa, Yuriy Vitrenko, à Reuters.

De acordo com Vitrenko, a Ucrânia poderia produzir gás suficiente para substituir os suprimentos russos se atrair investimentos e tecnologia de parceiros ocidentais.

“Estamos trabalhando em alguns novos projetos que podem realmente expandir significativamente a produção na Ucrânia – de 10% a 30%”, ele disse, observando que sua empresa está explorando tecnologias de perfuração horizontal e de xisto para aumentar a produção.

Enquanto isso, de acordo com Vitrenko, a Naftogaz também está trabalhando em maneiras de converter usinas a gás em materiais de biomassa. Segundo o CEO, a Ucrânia tem potencial “produzir cerca de dez bilhões de metros cúbicos de biomassa-energia”, que, segundo dados da Reuters, é a mesma quantidade de gás que a Ucrânia importou antes do início da operação militar da Rússia em fevereiro.













No entanto, alguns analistas apontam que é improvável que os planos traçados por Vitrenko dêem frutos. A Ucrânia não tem conseguido aumentar a produção doméstica há anos e é improvável que a situação mude, especialmente porque cerca de 75% das instalações de produção de gás ucranianas estão muito próximas das linhas de frente.

Além disso, as reservas de gás do país são baixas. No ano passado, a Ucrânia queimou cerca de 19,4 bilhões de metros cúbicos de gás durante a estação de aquecimento. No início deste ano, o governo obrigou a Naftogaz a acumular pelo menos 19 bilhões de metros cúbicos de gás em instalações de armazenamento, mas só conseguiu armazenar cerca de 13 bilhões de metros cúbicos a partir de 1º de setembro, segundo a operadora do sistema de transmissão de gás natural (GTS) do país. Ucrânia). A Ucrânia não compra gás diretamente da Rússia desde 2015, importando suprimentos reversos de gás russo da Europa. E, com os fluxos de gás russo diminuindo em meio a sanções e problemas técnicos, os analistas temem que a Ucrânia não consiga armazenar muito mais.

Além disso, analistas dizem que uma conversão em larga escala do sistema de energia da Ucrânia para energia de biomassa não é realista. De acordo com o ex-porta-voz da Naftogaz Maksim Beliavsky, seriam necessários cerca de US$ 100 milhões em investimentos para produzir apenas um milhão de metros cúbicos de energia de biomassa por ano.

Mesmo com o investimento ocidental, substituir o fornecimento de gás russo à UE, que totalizou cerca de 155 bilhões de metros cúbicos no ano passado, parece uma tarefa impossível para a Ucrânia.

