Menos regulação: Pentágono quer acelerar vendas de armas para competir com China

O Pentágono lançou um esforço para acelerar as vendas de armas dos EUA para os seus aliados estrangeiros, em uma estratégia para competir com a China e reabastecer os arsenais de nações amigas que deram equipamentos militares à Ucrânia.

As informações são do Wall Street Journal e foram publicadas nesta sexta-feira (2). Segundo a publicação, o Pentágono criou, no mês passado, uma força-tarefa para examinar as ineficiências no processo de venda de armas dos EUA.