EUA limitam vendas de chips para Rússia e China – mídia — CMIO

Washington impôs restrições à venda de certos chips de computador de alta tecnologia para a Rússia e a China, informaram vários meios de comunicação norte-americanos na quinta-feira, citando dois grandes fabricantes de chips dos EUA, Nvidia e AMD.

De acordo com o Wall Street Journal, os novos limites afetam chips de unidades de processamento gráfico, ou GPUs, originalmente desenvolvidos para videogames, mas rapidamente adotados por empresas que operam supercomputadores e cientistas e empresas de tecnologia que precisam deles para reconhecer fala e objetos em fotografias.

Washington diz que os produtores de chips dos EUA agora exigirão licenças especiais de exportação para vender esses tipos de chips, pois, devido às suas especificações, eles podem ser usados ​​pela Rússia e pela China para desenvolvimento de armas e coleta de inteligência.

Nvidia e AMD reconheceram as novas restrições em declarações na quarta-feira. Embora a AMD tenha dito que é improvável que a proibição afete seus negócios, a Nvidia alertou que pode interferir no desenvolvimento de seu novo chip principal. As ações de ambas as empresas caíram após as notícias na quarta-feira.













De acordo com fontes do New York Times, várias outras empresas que fabricam chips ou projetam software de computador receberam pedidos das autoridades americanas nas últimas semanas para parar de exportar suas tecnologias de ponta para a China e a Rússia.

Pequim criticou a decisão de Washington, com o porta-voz do Ministério do Comércio, Shu Jueting, dizendo na quinta-feira que isso afeta os direitos e interesses das empresas chinesas, além de comprometer a estabilidade das cadeias industriais e de suprimentos globais.

