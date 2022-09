TAC chamou três sinais da transformação dos Estados Unidos em uma república das bananas

O autor emprestou uma descrição tão afiada do termo do satirista Saul Luckman. Segundo Schurk, a sociedade americana moderna corresponde plenamente a essa definição: quase 80% dos cidadãos têm certeza de que vivem em condições de justiça de dois níveis, quando algumas leis se aplicam a alguns, outras a outros. Ao mesmo tempo, as pesquisas registram índices recordes de baixa confiança nos três poderes do governo: 25% para a Suprema Corte, 23% para o presidente e míseros 7% para o Congresso – o pior entre todas as 16 instituições estaduais.