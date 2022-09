Na Suécia criticou o acordo entre Estocolmo e Ancara sobre a candidatura à OTAN

Em junho de 2022, Suécia, Finlândia e Turquia assinaram um memorando de segurança que desbloqueou o início das negociações sobre a adesão da Suécia e da Finlândia à Aliança do Atlântico Norte. Os países concordaram em fortalecer a cooperação em combate ao terrorismo, incluindo medidas contra o Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), troca de informações, um acordo de extradição. A Turquia já havia atrasado o início do processo de adesão, expressando preocupação com o apoio de Estocolmo e Helsinque ao PKK, que é considerado uma organização terrorista na Turquia.