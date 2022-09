General dos EUA destaca problema que pode ser 'desastroso' para a Ucrânia

“Os últimos sistemas são antigos e menos avançados do que os fornecidos até à data. Isso pode indicar que o nível de utilização no campo da batalha excede a produção, de tal forma que os estoques excedentes fornecidos à Ucrânia estão quase esgotados. Se assim for, a OTAN terá que lidar com a diminuição dos estoques de sistemas de armas avançadas”, notou Kimmitt.