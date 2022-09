Mídia: casos de assédio sexual sobem nas Forças Armadas dos EUA, culpa é da redução de exigências

Os registros de abuso sexual nas Forças Armadas dos EUA aumentaram 13% em 2021 em comparação com 2020, escreve na quinta-feira (1º) a agência norte-americana Associated Press (AP).

Segundo os militares, em 2018 houve cerca de 20.000 pessoas que se queixaram do problema, mas em 2021 esse número subiu para quase 36.000, principalmente devido a casos no Exército, que aumentaram quase 26% só no ano passado. Esse também é o maior aumento do ramo desde 2013.