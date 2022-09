EUA querem esconder da Rússia testemunhas de programa biológico na Ucrânia, diz MD russo

O Ministério da Defesa da Rússia acompanha o surgimento de publicações que indicam uma reação nervosa dos EUA aos documentos sobre pesquisas biológicas na Ucrânia, disse no sábado (3) Igor Kirillov, chefe das Tropas de Defesa Radiológica, Química e Biológica das Forças Armadas russas.

“Atualmente notamos o surgimento de publicações na imprensa estrangeira com uma reação nervosa de Washington aos documentos altamente sensíveis tornados públicos pelo Ministério da Defesa [da Rússia]”, disse Kirillov em um briefing.

“Os jornalistas sublinham que os serviços de inteligência dos EUA estão tomando medidas sem precedentes para garantir que o lado russo não tenha potenciais testemunhas próximas à implementação dos projetos biológico-militares secretos do Pentágono na Ucrânia”, continuou ele.

Segundo o comandante militar, tais preocupações da Casa Branca confirmam novamente a natureza ameaçadora do programa biológico-militar dos EUA, tanto para a Rússia quanto para toda a comunidade mundial.

EUA e parceiros dizem que programa de redução de ameaças biológicas não tem nada a ver com armas

Igor Kirillov sublinhou que os EUA bloqueiam a verificação da execução da Convenção sobre as Armas Químicas e, junto com Kiev, omitem menções sobre tais atividades na Ucrânia desde 2016, o que diz levar a dúvidas sobre os verdadeiros objetivos do Pentágono.