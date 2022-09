Pequim: EUA provocaram crise na Ucrânia e são principais beneficiários da crise energética na Europa

“A escalada da crise ucraniana tem se prolongado por mais de meio ano, o que demonstra, uma vez mais , que as sanções unilaterais de Washington e do Ocidente não podem resolver o problema. Pelo contrário, os seus efeitos secundários e consequências continuam aumentando como uma bola de neve”, respondeu o porta-voz.

Citando notícias da mídia internacional, Lijian comentou que atualmente o preço do gás dos EUA no mercado europeu é cerca de dez vezes maior do que no próprio país norte-americano.