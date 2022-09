Funcionários do Google protestam contra contrato militar israelense — CMIO

Um número crescente de Googlers está se manifestando contra o trabalho da empresa com as Forças de Defesa de Israel

Os funcionários do Google que protestam contra o contrato do Projeto Nimbus da empresa com a Amazon Web Services e as Forças de Defesa de Israel (IDF) tornaram-se públicos com uma semana de ações de protesto que culminarão em uma manifestação em várias cidades intitulada No Tech for Apartheid.

Um grupo multiétnico e multirreligioso de Googlers que se autodenominam Jewish Diaspora in Tech espera pressionar o gigante corporativo a desistir do gigantesco contrato de US$ 1,2 bilhão por motivos morais, argumentando que, ao permitir que Israel tenha acesso à sua mais sofisticada tecnologia de aprendizado de máquina e IA, o Google está permitindo crimes. contra a população palestina ocupada.

A gerente de marketing do Google e principal defensora anti-Nimbus, Ariel Koren, anunciou sua renúncia na terça-feira, após o que ela descreveu como um padrão de hostilidade e retaliação da administração. Depois de sete anos na empresa, Koren disse que recebeu um ultimato – mudar de São Francisco para o escritório do Google no Brasil ou sair – por causa de seus esforços de lobby contra o projeto.

“O Google está buscando agressivamente contratos militares e tirando as vozes de seus funcionários por meio de um padrão de silenciamento e retaliação contra mim e muitos outros”, escreveu Koren em sua carta de demissão publicada no Medium. O esforço secreto para fornecer um “solução em nuvem abrangente” alimentado pela tecnologia mais avançada da empresa, o Google abandonou tanto sua premiada transparência que os funcionários não têm ideia de para que a tecnologia que estão vendendo o IDF será realmente usada, afirmou ela.

Koren e seus colegas estão buscando transparência básica sobre o que seu trabalho será usado para fazer, disse ela à Peacock TV, explicando que, sob o regime atual, “não entendemos até que ponto [our work] vai ser usado para perpetrar violações sistêmicas dos direitos humanos por uma agência e por um exército que sabemos que viola os direitos humanos de uma forma extremamente flagrante e atroz todos os dias.” Pior ainda, o contrato da Nimbus proíbe explicitamente o Google ou a Amazon de exercer controle sobre como seus serviços são usados ​​pelo IDF.

Desde o lançamento do Projeto Nimbus, o Google se tornou um local de trabalho agressivamente antipalestino, de acordo com 15 funcionários cujos depoimentos gravados foram divulgados para coincidir com a demissão de Koren. Os funcionários do Google não podem mais “expressar qualquer opinião de desacordo sobre a guerra travada contra os palestinos sem ser chamado para uma reunião de RH com a ameaça de retaliação”, disse um Googler palestino, enquanto outro foi informado usando a frase “apoiar a Palestina” foi ofensivo.

“Eu sinto que estou ganhando a vida com a opressão da minha família em casa”, lamentou um terceiro funcionário anônimo.

Eles também acusam o Projeto Nimbus de violar o alardeado código de ética da IA ​​do Google, que proíbe a empresa de usar a IA para causar danos, desenvolver armas ou conduzir vigilância em violação às normas internacionais. O código foi desenvolvido depois que o ativismo dos funcionários afundou o Project Maven, uma iniciativa do Pentágono que teria usado a IA do Google para analisar imagens de vigilância de drones com o objetivo de melhorar a segmentação.

Embora o Google tenha se recusado a comentar sobre detalhes específicos do Projeto Nimbus, uma porta-voz rejeitou as alegações de Koren sobre retaliação por parte da administração, explicando que eles foram “minuciosamente investigado” e encontrado sem fundamento.