Biden irrita americanos contra ‘extremistas do MAGA’ – CMIO

O presidente dos EUA acentuou seus ataques aos apoiadores de Trump, divulgando o medo de que os conservadores ganhem votos nas eleições de meio de mandato

O presidente dos EUA, Joe Biden, condenou novamente a grande parte da população americana que apoia seu antecessor, Donald Trump, dizendo “forças MAGA” são uma ameaça existencial à democracia e devem ser derrotados.

“As forças da MAGA estão determinadas a levar este país para trás, para trás, para uma América onde não há direito de escolha, direito à privacidade, direito à contracepção, direito de se casar com quem você ama”. Biden disse na quinta-feira em um discurso no horário nobre, referindo-se ao “Tornar a América grande novamente” slogan.

Falando no histórico Independence Hall da Filadélfia, onde a Declaração da Independência foi assinada em 1776, Biden sugeriu que os apoiadores de Trump pretendem destruir a democracia dos Estados Unidos. “Durante muito tempo, garantimos a nós mesmos que a democracia americana está garantida. Mas não é. Temos que defendê-lo, protegê-lo, defendê-lo – cada um de nós”.

Donald Trump e os republicanos do MAGA representam um extremismo que ameaça os próprios fundamentos de nossa república.

O líder norte-americano, no entanto, fez questão de esclarecer que não “todos os republicanos, nem mesmo a maioria dos republicanos são extremistas do MAGA, mas o partido republicano é dominado, impulsionado e intimidado por Donald Trump e pelos republicanos do MAGA. E isso é uma ameaça para este país.”

Biden então exortou todos os americanos a se unirem em sua “batalha pela alma da nação” e “votar, votar, votar” para derrotar seus adversários políticos.

“Não somos impotentes diante dessas ameaças… E, pessoal, está em nosso poder, está em nossas mãos – suas e minhas – parar o ataque à democracia americana”, ele adicionou.

Biden acentuou seus ataques aos apoiadores do ex-presidente nos últimos dias, aparentemente tentando aproveitar o sentimento anti-Trump para aumentar a participação democrata nas urnas nas próximas eleições parlamentares de meio de mandato em 8 de novembro.

Na semana passada, Biden comparou a filosofia MAGA a “semifascismo”, argumentando que os apoiadores de Trump “Recusar-se a aceitar a vontade do povo”, “abraçar a violência política” e posar um “ameaça à nossa própria democracia”.

“Não é hipérbole, agora, você precisa votar para literalmente salvar a democracia novamente” acrescentou na ocasião. A secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, disse a repórteres na quarta-feira que Biden vê os republicanos do MAGA como um “ameaça extremista à nossa democracia”.













A última retórica de Biden marca mais um afastamento de sua promessa de unir a nação politicamente polarizada, mesmo quando ele mais uma vez reiterou que estava “não um presidente da América Vermelha ou da América Azul, mas de toda a América!”

Mais de 74 milhões de americanos votaram em Trump nas eleições presidenciais de 2020. Uma pesquisa do Yahoo/YouGov realizada no final do mês passado descobriu que 54% dos republicanos e independentes de tendência republicana preferem Trump como o candidato republicano à presidência em 2024. Em contraste, apenas 32% dos democratas querem Biden como candidato de seu partido em 2024.

Reagindo às prévias da Casa Branca do discurso do presidente, a presidente do Comitê Nacional Republicano, Ronna McDaniel, ligou para ele. “o divisor-chefe” quem “Sintoma o estado atual do Partido Democrata: um de divisão, desgosto e hostilidade em relação a metade do país”.