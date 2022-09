Israel bombardeou dois aeroportos sírios – Rússia — CMIO

De acordo com o Ministério dos Transportes da Síria, a pista de Aleppo foi danificada, mas os reparos estão em andamento e o aeroporto deve reabrir ao tráfego ao meio-dia, horário local, na sexta-feira. Quanto ao aeroporto de Damasco, os danos causados “não afetou” operações, disse o ministério.

“A Síria mantém seus plenos direitos de responsabilizar as autoridades de ocupação israelenses e arcar com todas as responsabilidades legais, morais, políticas e financeiras por atacar deliberadamente os aeroportos internacionais de Damasco e Aleppo e por colocar em risco instalações e vidas civis”. disse o Ministério das Relações Exteriores da Síria em uma carta ao secretário-geral da ONU e ao Conselho de Segurança, segundo a agência estatal de notícias SANA.













Em junho, uma série de ataques israelenses deixaram o aeroporto de Damasco fora de serviço por várias semanas, com o tráfego sendo redirecionado para Aleppo – que só havia reaberto em fevereiro de 2020, após ter sido danificado na guerra civil de uma década. O ataque de quarta-feira é o primeiro caso conhecido de Israel atacando ambos os aeroportos internacionais ativos da Síria.

O aeroporto internacional de Latakia fica ao lado da base aérea de Khmeimim, usada pela força expedicionária russa, e até agora não foi alvo de ataques israelenses.

Israel atacou repetidamente a Síria com mísseis, geralmente disparados do espaço aéreo libanês ou das Colinas de Golã ocupadas, cauteloso com os sistemas de defesa aérea fornecidos pela Rússia a Damasco. Nas raras ocasiões em que o governo israelense reconheceu os ataques, descreveu-os como autodefesa preventiva contra o Irã. Teerã ofereceu ajuda militar a Damasco nos últimos anos contra terroristas do Estado Islâmico (EI, antigo ISIS) e outros militantes radicais.

A Iran International, com sede em Londres, afirmou que o ataque de quarta-feira visava impedir que um avião de carga iraniano aterrissasse, primeiro em Aleppo e depois em Damasco. O avião supostamente pertence a uma companhia aérea que os EUA designaram como afiliada à Guarda Revolucionária Islâmica do Irã e colocada sob sanções.