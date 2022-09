Vice-presidente da Argentina alvo de aparente tentativa de assassinato (VÍDEO) — CMIO

Imagens de vídeo dramáticas capturaram o momento em que um agressor apontou uma pistola diretamente para a cabeça de Cristina Fernandez de Kirchner

A vice-presidente da Argentina, Cristina Fernandez de Kirchner, foi ameaçada por uma pessoa armada perto de sua casa em Buenos Aires, com um atirador apontando uma arma de fogo para o rosto da vice-presidente antes de ser levada para um local seguro. Nenhum tiro foi disparado e o funcionário não ficou ferido.

O aparente atentado contra a vida de Fernandez de Kirchner foi filmado por equipes de notícias locais na noite de quinta-feira, enquanto a vice-presidente abria caminho por uma multidão movimentada perto de sua residência, que se reuniu para mostrar apoio em meio a um julgamento de corrupção em andamento.

Uma mão empunhando uma pistola é vista brevemente na frente de Fernandez de Kirchner, que rapidamente se afasta seguindo o que parece ser um clique alto. Alguns relatórios sugeriram que a arma falhou, mas não está claro nas imagens se a pessoa realmente tentou puxar o gatilho.

Um indivíduo foi preso no local e uma arma de fogo foi encontrada pela polícia a vários metros de distância, segundo relatos da mídia local, que afirmavam que o agressor é um brasileiro de 35 anos. As autoridades ainda não confirmaram detalhes sobre o criminoso, no entanto.

Fontes policiais disseram ao jornal argentino Clarin que o homem carregava uma pistola calibre .380 com uma revista carregada, enquanto o ministro da Segurança, Anibal Fernandez, observou que o suspeito tem antecedentes criminais e foi preso pela última vez em março.

O ministro da Economia, Sergio Massa, foi um dos primeiros funcionários a reagir ao incidente, levando ao Twitter para denunciar o ataque.













“Quando o ódio e a violência prevalecem sobre o debate de ideias, destroem as sociedades e geram situações como a de hoje: uma tentativa de assassinato” ele escreveudeclarando seu “solidariedade” com a VP e sua família enquanto expressa a esperança de que o agressor seja levado à justiça.

Fernandez de Kirchner, que serviu como presidente da Argentina entre 2007 e 2015, está atualmente enfrentando acusações de corrupção por um suposto esquema para canalizar fundos do Estado para um amigo da família por meio de contratos públicos. Embora o promotor principal do caso tenha pedido recentemente a um tribunal federal que conceda ao ex-chefe de Estado uma sentença de 12 anos de prisão, a vice-presidente negou vocalmente as alegações e afirma que ela foi alvo de perseguição política.