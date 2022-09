Coreia do Norte ameaçada com resposta ‘maximizada’ ao próximo teste nuclear — CMIO

Os Estados Unidos, a Coreia do Sul e o Japão prometeram “maximizar” sua resposta ao próximo teste nuclear da Coreia do Norte, de acordo com um alto funcionário de segurança em Seul, em meio a repetidas previsões de que Pyongyang está se preparando para outro julgamento.

Falando a repórteres após uma reunião de alto nível entre Seul, Washington e Tóquio na quinta-feira, o principal conselheiro de segurança da Coreia do Sul, Kim Sung-han, disse que outro teste nuclear norte-coreano provocaria uma reação severa dos três aliados.

“[We] concordou que não deve haver pensamento ingênuo ou reação de que a Coreia do Norte realizou seis testes nucleares e que [a new test] será apenas mais um”, disse ele, acrescentando “Se a Coreia do Norte realizar seu sétimo teste nuclear, nossa reação certamente será diferente daquelas até agora.”

Os comentários seguiram uma reunião em Honolulu, Havaí, envolvendo Kim, o conselheiro de segurança nacional dos EUA Jake Sullivan e seu colega japonês, Takeo Akiba. Uma leitura da Casa Branca sobre a reunião disse que os três funcionários discutiram “proteger e promover a ordem internacional baseada em regras”, e “condenou o [North Korea’s] desenvolvimento contínuo de seus programas de mísseis balísticos e armas de destruição em massa”, entre outras coisas.













No entanto, as autoridades de segurança não deram detalhes sobre quais medidas adicionais seriam tomadas em reação ao próximo teste de Pyongyang, com Kim apenas afirmando que a resposta seria “maximizado” numa tentativa de convencer a Coreia do Norte de que era o “Decisão errada.”

Embora o teste atômico mais recente de Pyongyang, o sexto em sua história, tenha sido realizado em setembro de 2017, autoridades dos EUA e da Coreia do Sul afirmaram que o país completou “todos os preparativos” para outro teste nuclear e está apenas esperando o momento certo. De acordo com o ex-chefe de inteligência de Seul, Park Jie-won, isso pode acontecer em novembro, “antes das eleições de meio de mandato” nos E.U.A. “Eles vão fazer isso para demonstrar… que [their] míssil pode voar para os EUA, carregando uma ogiva miniaturizada e mais leve, e desferir um golpe no governo de Joe Biden”. Park afirmou durante uma entrevista de rádio no mês passado.













A Coreia do Norte não anunciou planos para um teste, mas recentemente prometeu avançar no desenvolvimento de seu arsenal nuclear “na velocidade mais rápida possível”, e avisou que sua “dissuasão de guerra nuclear” é “totalmente pronto” para responder a quaisquer ameaças.

A reunião de três vias no Havaí na quinta-feira ocorreu quando os Estados Unidos e a Coreia do Sul concluíram sua última rodada de exercícios militares de grande escala, que Pyongyang condenou repetidamente como provocativos, vendo-os como um ensaio para uma invasão.