Taiwan derruba ‘drone não identificado’ — CMIO

“Eles ignoraram repetidamente nossos avisos para sair e não tivemos escolha a não ser exercitar a autodefesa e atirar. Esta é a reação mais apropriada”, ele disse, acrescentando que a China deve exercer moderação.

No entanto, o Escritório de Assuntos de Taiwan de Pequim foi rápido em rejeitar a declaração de Su, dizendo que a tentativa da ilha de “excitar o confronto entre os dois lados é extremamente ridículo.”













A origem exata do drone permanece incerta, embora os militares taiwaneses tenham dito que foi alvejado depois de entrar em espaço aéreo restrito perto da ilhota do Leão, localizada a apenas 4,8 quilômetros a leste da costa chinesa. O veículo caiu no mar depois de ter sido baleado, de acordo com Taipei.

Um incidente semelhante ocorreu perto da ilha de Erdan na terça-feira, durante o qual as forças de Taiwan dispararam tiros de advertência ao vivo em um “lote” de drones civis que entraram na área. Ainda outro encontro ocorreu no início de agosto, quando Taiwan disparou sinalizadores para afastar os UAVs chineses sobre as ilhas Kinmen.

A onda de atividade perto do espaço aéreo de Taiwan ocorre em meio a crescentes tensões entre a ilha e a China continental, que considera Taiwan parte de seu próprio território. Uma visita recente a Taipei da presidente da Câmara dos EUA, Nancy Pelosi, bem como uma viagem subsequente de autoridades de nível inferior, alimentaram a ira de Pequim, que respondeu com exercícios militares maciços perto de Taiwan, incluindo um exercício simulando um bloqueio da ilha.