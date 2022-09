Berlusconi da Itália corteja TikTok com piada sobre Putin, Biden e ele mesmo – CMIO

O ex-primeiro-ministro contou uma história clássica sobre como ele se faria de bobo alegando ser o cara mais inteligente

O veterano político italiano Silvio Berlusconi lançou seu canal oficial TikTok. O ex-primeiro-ministro, que atualmente concorre a uma cadeira no Senado, apelou ao público jovem da plataforma com uma velha piada autodepreciativa.

O primeiro vídeo de Berlusconi no TikTok na quinta-feira foi um discurso de boas-vindas e rapidamente conquistou milhões de visualizações, segundo a mídia italiana. Na segunda celebrou o entusiasmo do público e contou uma história bem-humorada, presumivelmente para aliviar o clima.

Tratava-se de um grupo de figuras públicas, inclusive ele, ficando preso em um avião prestes a cair e cair e sem um pára-quedas para resgatar todas as pessoas a bordo. Os passageiros correram para reivindicar o equipamento pelos méritos de sua superioridade, dizia a piada.

O presidente dos EUA, Joe Biden, e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmaram ser os indivíduos mais poderosos do Ocidente e do Oriente, respectivamente, antes de pegar pára-quedas e pular. Berlusconi disse que era o político mais inteligente da Europa antes de fazer o mesmo. As duas últimas pessoas a bordo eram o Papa Francisco e seu jovem assessor.

O líder da igreja católica se ofereceu para ficar porque, segundo ele, era um velho que tinha uma vida boa e não tinha medo de morrer. Mas seu jovem companheiro disse que ambos não tinham com o que se preocupar porque “o político mais inteligente da Europa acabou de pegar minha mochila” por engano.

Depois de entregar a piada, Berlusconi convocou os eleitores a “tente colocar um pára-quedas na Itália” durante as próximas eleições antecipadas no final deste mês. O polêmico peso-pesado político de 85 anos, que lidera o partido liberal-conservador Forza Italia, anunciou sua ambição de servir como senador no mês passado.

A piada sobre “a pessoa mais inteligente” deixar de contar o paraquedas real é bem antigo e pode apresentar qualquer figura pública como bunda, dependendo das preferências de quem o conta. Berlusconi aparentemente gosta da variante autodepreciativa e vem usando a rotina há algum tempo, por exemplo, durante uma visita à Alemanha em 2009.