Trump critica discurso ‘estranho e irritado’ de Biden – CMIO

O ex-líder dos EUA diz que o presidente Joe Biden deve estar “sofrendo de demência” depois de rotular os republicanos do MAGA como “extremistas”

Donald Trump criticou o último discurso do presidente dos EUA, Joe Biden, chamando-o de “irritado e desajeitado”. Em um post em sua conta Truth Social na sexta-feira, o ex-líder questionou a saúde e as habilidades cognitivas de Biden depois que o presidente sugeriu que a agenda Make America Great Again (MAGA) era uma “extremismo que ameaça a própria fundação” dos EUA.

Biden fez um discurso no horário nobre no Parque Histórico Nacional da Independência, na Pensilvânia, na quinta-feira, dizendo que o Partido Republicano estava sendo “dominado, impulsionado e intimidado por Donald Trump e os republicanos do MAGA”, que ele rotulou como representando um “ideologia extrema” e um “ameaça a este país”.

O líder dos EUA também acusou Trump e seus apoiadores de desrespeitar a lei, tentando impedir eleições livres e levar o país para trás em termos de direitos e liberdades pessoais. “Os republicanos do MAGA não respeitam a Constituição. Eles não acreditavam no estado de direito. Eles não reconheceram a vontade do povo”, ele disse. “Eles se recusaram a aceitar os resultados de uma eleição livre” Biden acrescentou, sugerindo que os republicanos do MAGA mais uma vez “tentar roubar as eleições” nas eleições intercalares de 2022 e nas eleições presidenciais de 2024.

Trump respondeu às acusações sugerindo que o presidente de 79 anos estava em declínio cognitivo. “Alguém deveria explicar a Joe Biden, lenta mas apaixonadamente, que MAGA significa, tão poderosamente quanto meras palavras podem ser, FAZER A AMÉRICA GRANDE NOVAMENTE! Se ele não quer tornar a América grande novamente, o que por meio de palavras, ação e pensamento, ele não quer, então ele certamente não deveria estar representando os Estados Unidos da América “. escreveu Trump.













O ex-líder norte-americano acrescentou que em sua “desajeitado e irritado” discurso, Biden praticamente ameaçou a América com o possível uso da força militar. “Ele deve estar louco ou sofrendo de demência em estágio avançado!”

Várias outras figuras do MAGA e republicanos também se manifestaram contra a retórica de Biden em seu discurso de quinta-feira, dizendo que o presidente dos EUA voltou atrás em sua promessa de tentar unir o país e, em vez disso, optou por atacar a oposição, rotulando a ideologia do MAGA como “semifascismo”.

“Em vez de tentar unir nosso país para resolver os MUITOS problemas que ele criou, o presidente Biden optou por dividir, rebaixar e menosprezar seus compatriotas americanos – simplesmente porque eles discordam de suas políticas”. twittou o líder da maioria do Partido Republicano, Kevin McCarthy.

Enquanto isso, a congressista da Geórgia, Marjorie Taylor Greene, compartilhou um vídeo que faz com que o último discurso de Biden pareça ter sido feito por Adolf Hitler, sugerindo que os manipuladores de Biden decidiram usar “Imagens de Hitler” para tornar o “frágil, fraco e demência montado” olhar do líder dos EUA “difícil.”