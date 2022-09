Policiais são acusados ​​de matar menino de 18 meses a tiros — CMIO

Três policiais canadenses foram acusados ​​de homicídio culposo e negligência criminal

Três policiais da Polícia Provincial de Ontário (OPP) no Canadá foram acusados ​​​​de matar a tiros uma criança de 18 meses em uma tentativa de evitar um suposto sequestro dos pais há dois anos.

Os policiais da OPP Nathan Vanderheyden, Kenneth Pengelly e Grason Cappus foram acusados ​​de homicídio culposo e negligência criminal, anunciou a Unidade de Investigações Especiais (SIU) na quarta-feira. Eles devem comparecer ao tribunal em 6 de outubro.

O incidente ocorreu em 26 de novembro de 2020, quando a polícia recebeu uma ligação alegando que o pai de Jameson Shapiro o havia sequestrado de sua casa em Kawartha Lakes, Ontário.

Os policiais avistaram o caminhão do pai do menino do lado de fora de Kawartha Lakes e tentaram pará-lo.

O SIU disse que o homem acabou dirigindo seu veículo contra um carro da polícia e outro veículo, além de ferir um dos policiais, que tentou colocar pregos na estrada. Após a colisão, os três policiais abriram fogo e atiraram contra o motorista e seu filho.













O pai sucumbiu aos ferimentos no hospital, enquanto Jameson, de um ano e meio, foi morto no local no banco de trás.

O SIU disse no ano passado que evidências forenses indicavam que a polícia havia atirado na criança.

“Quando ocorre uma tragédia como essa, atinge as famílias, a comunidade e todo o nosso serviço. É devastador quando uma vida inocente é perdida durante um incidente”, disse. O comissário da OPP, Thomas Carrique, disse depois que as acusações foram feitas contra os oficiais.

A Associação de Polícia da Província de Ontário (OPPA), que representa os três policiais, disse que era “totalmente apoiando” seus membros. O sindicato descreveu a morte do menino como “uma circunstância trágica para todos os envolvidos”.

“Todos os dias os policiais tomam decisões em frações de segundo que a maioria nunca terá que tomar e não gostaria de tomar” a OPPA insistiu. “Este caso está agora nos tribunais. Todos têm direito ao devido processo.”