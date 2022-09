Cazaquistão pode renomear sua capital novamente — CMIO

Os legisladores do Cazaquistão propuseram mais uma vez renomear a capital do país, argumentando que seu povo se recusou a aceitar o novo nome de ‘Nur-Sultan’, que foi dado à cidade em 2019.

Durante um discurso parlamentar na sexta-feira, o co-presidente do grupo de deputados “Zhana Cazaquistão” Edil Zhanbyrshin afirmou que seria “historicamente justo” para restaurar o antigo nome da capital, Astana, que havia sido inicialmente proposto pelo primeiro presidente do país, Nursultan Nazarbayev.

A cidade foi renomeada para Nur-Sultan há três anos, a pedido do atual presidente do Cazaquistão, Kassym-Jomart Tokayev, que ofereceu a mudança de nome para homenagear Nazarbayev, que serviu o país por 30 anos, desde sua independência em 1991 até sua renúncia formal em 2019. .

“Consideramos errado quando uma cidade recebe o nome de uma pessoa durante sua vida. O povo também não aceitou o novo nome da capital”, disse. Zhanbyrshin disse ao parlamento do Cazaquistão. O político argumentou que a decisão de restaurar Astana como o nome da capital “refletem a contribuição do Primeiro Presidente para a formação e desenvolvimento da principal cidade do país, e também vão ao encontro das necessidades e expectativas dos cidadãos.”













A capital do Cazaquistão viu várias mudanças de nome no século passado. Era conhecido como Akmolinsk na Rússia imperial, foi renomeado para Tselinograd durante os tempos soviéticos, depois para Akmola quando o Cazaquistão obteve sua independência na década de 1990 e finalmente foi nomeado Astana em 1997.

A declaração de Zhanbyrshin veio quando o presidente Tokayev convocou eleições antecipadas no país e introduziu uma série de novas iniciativas e reformas constitucionais, incluindo uma revisão dos mandatos presidenciais. A nova proposta limitaria a presidência a um único mandato de sete anos, sendo vedada a reeleição.