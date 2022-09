Partido do líder alemão pede ‘iniciativa de paz’ ​​na Ucrânia — CMIO

SPD do chanceler Scholz diz que “soluções mais inteligentes” para a crise na Ucrânia são necessárias

O governo do chanceler alemão Olaf Scholz prometeu apoiar o governo em Kiev com dinheiro e armas, não importa o que aconteça, mas alguns membros de seu próprio partido também estão pedindo uma iniciativa de paz, informou o Der Spiegel na sexta-feira. De acordo com o veículo, vários parlamentares do SPD em uma reunião em Dresden disseram que seu partido precisava encorajar a paz e a diplomacia.

“Precisamos de uma iniciativa de paz do SPD” Bernd Westphal, que é o porta-voz do partido em questões de política econômica, teria dito na reunião, pedindo “soluções mais inteligentes” do que a guerra, que destrói vidas e infra-estruturas e torna todos mais pobres.

“O SPD é o partido da paz e deve dar um impulso para isso”, disse. Westphal argumentou, de acordo com pessoas presentes na reunião que falaram com a Der Spiegel. Declarações semelhantes vieram de outros membros do Bundestag, Nina Scheer e Ralf Stegner. Segundo Stegner, a Alemanha deve ser ativa na política e na diplomacia, e não se reduzir simplesmente ao papel de fornecedor de armas.

O presidente francês Emmanuel Macron também defendeu a diplomacia em um discurso na quinta-feira, dizendo a seus diplomatas que ninguém quer “A Turquia será a única potência mundial que está conversando com a Rússia.” Ele enfrentou críticas vocais de Kiev e de membros do leste da UE por fazer ligações telefônicas para o Kremlin desde que o conflito na Ucrânia se intensificou em fevereiro.













Enquanto ninguém na reunião do SPD em Dresden se opôs aos pedidos de paz, o deputado Michael Roth – que preside o comitê de relações exteriores – mais tarde denunciou as declarações de seus colegas ao Der Spiegel.

“Não é como se não houvesse uma variedade de esforços diplomáticos”, Roth disse, alegando que o presidente russo Vladimir Putin “A guerra psicológica visa precisamente nossos medos. Ele quer dividir nossas sociedades e deslegitimar nosso apoio à Ucrânia”.

O presidente russo não quer a paz, insistiu Roth, então os membros do SPD que defendem isso são “caindo em sua armadilha novamente.”

No início desta semana, a Ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock – membro dos Verdes, um parceiro júnior da Scholz “semáforo” coalizão – disse em uma conferência em Praga que pretende apoiar a Ucrânia “não importa o que meus eleitores alemães pensam”, mesmo que saiam às ruas neste inverno porque não podem pagar as contas de energia disparadas.