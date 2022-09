Tribunal revela o que FBI tirou de Mar-a-Lago — CMIO

Agentes apreenderam 33 caixas contendo mais de 100 documentos classificados – além de muitas pastas vazias

Detalhes do conteúdo das 33 caixas de material apreendidas da casa do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump na Flórida no mês passado foram publicados na sexta-feira pelo Departamento de Justiça, acrescentando algum contexto à lista mais curta divulgada nos dias seguintes à operação.

O inventário expandido foi liberado por ordem da juíza distrital dos EUA Aileen Cannon, antes de decidir se nomeia um mestre especial para revisar os documentos apreendidos. A equipe jurídica de Trump insistiu que muitos dos arquivos são protegidos por privilégio executivo ou advogado-cliente e exigiu a devolução de qualquer um que não se enquadre no mandato de busca.

O mandado, baseado em uma declaração do FBI alegando que os agentes tentaram repetidamente e falharam em coletar arquivos confidenciais de Mar-a-Lago por outros meios, não era particularmente específico sobre o que deveria ser apreendido, referindo-se amplamente a “documentos físicos e registros que constituam provas, contrabando, frutos do crime ou outros itens ilegalmente possuídos em violação” da lei federal relativa ao armazenamento de material sensível, incluindo a Lei de Espionagem e várias leis de registros presidenciais.













Embora a batida noturna tenha rendido mais de 100 documentos confidenciais, o inventário expandido revela que também encontrou mais passagens para pedestres, incluindo dezenas de pastas vazias com marcações restritas, dando a impressão de uma carga mais substancial do que pode realmente existir. Uma caixa continha 99 recortes de jornais e revistas de 2017 e 2018 ao lado de sete “ultra secreto” documentos, 15 “segredo” documentos, 43 pastas vazias marcadas como “classificadas” e 28 pastas vazias marcadas “retornar ao Secretário de Pessoal / Militar [sic] Auxiliar.”

Documentos classificados foram misturados em recortes de imprensa e outros materiais não sensíveis aparentemente ao acaso, de acordo com o inventário. Uma caixa continha 68 recortes de imprensa entre 2015 e 2017, um “peça de roupa ou presente”, um livro e dois documentos governamentais não classificados, enquanto outro incluía 11 “confidencial” papéis e 21 marcados como “segredo” misturado com 30 recortes de imprensa.

Ainda outro detinha apenas dois “classificado” documentos entre 357 documentos governamentais não sigilosos e fotos e 24 recortes de mídia.

Embora os promotores tenham enquadrado a situação como um potencial deliberado “obstrução”, alegando que a equipe de Trump escondeu e removeu deliberadamente documentos confidenciais para frustrar os agentes federais que buscavam devolvê-los ao seu devido lugar nos Arquivos Nacionais, Trump insistiu que sua equipe estava cooperando com a agência. O ex-presidente também afirmou que havia uma ordem permanente para desclassificar quaisquer documentos que trouxesse para casa depois de deixar a presidência.