Vencedor do Prêmio Nobel da Paz recebe mais pena de prisão por fraude eleitoral — CMIO

Um tribunal de Mianmar condenou a líder destituída do país, Aung San Suu Kyi, a mais três anos de prisão com trabalhos forçados na sexta-feira. O político foi considerado culpado de fraude eleitoral durante as pesquisas de novembro de 2020, que renderam uma vitória esmagadora para Suu Kyi e seu partido Liga Nacional para a Democracia (NLD).

No mês passado, Suu Kyi foi condenada por quatro acusações de corrupção e sentenciada a seis anos de prisão, o que elevou seu tempo total de prisão para 17 anos na época. O político de 77 anos ainda enfrenta diversas acusações adicionais e pode acabar com uma sentença de quase 200 anos se for condenado por todas elas.

O novo veredicto foi condenado por vários grupos de direitos humanos como politicamente motivado. A Rede Asiática para Eleições Livres (ANFREL), por exemplo, disse que a nova sentença “entregou uma mensagem clara de que a junta militar não tem interesse em defender a democracia, os direitos humanos e o estado de direito” no país.

“À luz dos últimos acontecimentos, reiteramos nosso apelo à junta militar de Mianmar para libertar imediata e incondicionalmente todos os presos políticos no país, retirar as acusações politicamente motivadas contra líderes e membros da NLD, ativistas, jornalistas e [electoral] oficiais, respeitem os resultados das eleições de 2020 e restabeleçam o governo civil”, disse o grupo em um comunicado.













Suu Kyi, apelidada de “ícone da democracia” pela mídia, recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1991 por seu trabalho para trazer a democracia a Mianmar. Enquanto estava no poder, no entanto, ela própria não era estranha às alegações de abuso de direitos humanos, inclusive sobre o tratamento controverso da minoria rohingya, que foi rotulada por vários grupos de direitos humanos como “genocídio.”

A política tornou-se a primeira – e, até agora, a única – Conselheira de Estado de Mianmar em 2016, garantindo uma reeleição confortável no final de 2020. Ela foi derrubada em fevereiro de 2021 pelos militares do país, que acusaram o governo civil de vir no poder graças à fraude eleitoral maciça.

Suu Kyi e seus colegas políticos negaram veementemente todas as acusações levantadas pelos militares. O golpe encerrou um breve período de governo civil em Mianmar, que foi controlado pelos militares desde o início dos anos 1960 até 2011.

O golpe provocou protestos em massa que duraram meses em todo o país, com os partidários de Suu Kyi envolvidos em confrontos contra os militares. A violência resultou em mais de 2.000 mortes, de acordo com vários grupos de monitoramento, mas os militares insistiram que a contagem foi muito exagerada.