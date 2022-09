Biden volta atrás em ‘ameaça’ para a América – CMIO

Um dia depois de condenar os apoiadores de Trump como uma ameaça extremista à América, o presidente recuou seu ataque

O presidente dos EUA, Joe Biden, aparentemente fez uma virada de 180 graus sobre os supostos perigos representados pelos apoiadores de Donald Trump, dizendo que não considera os apoiadores de seu antecessor uma ameaça aos Estados Unidos.

“Não considero nenhum apoiador de Trump uma ameaça ao país” Biden a repórteres na sexta-feira na Casa Branca. “Acho que quem pede o uso da violência, não condena a violência quando é usada, se recusa a reconhecer que uma eleição foi vencida, insiste em mudar a forma como a regra de contar os votos é uma ameaça à democracia. ”

O comentário foi muito diferente da retórica política que Biden usou nos últimos dias, incluindo um discurso contundente que ele fez na noite de quinta-feira no Independence Hall da Filadélfia, onde a Declaração de Independência foi assinada em 1776. Ele argumentou que “forças MAGA” – referindo-se a Trump “Tornar a América grande novamente” slogan – são uma ameaça existencial à democracia americana.

Peter Doocy leva Biden para casa de repouso depois que o cérebro de Joe QUEBRA, esquece seu discurso FASCISTA ontem à noite sobre “MAGA Americans”: BIDEN TODAY: “Eu não considero nenhum apoiador de Trump uma ameaça.” pic.twitter.com/EelV0duqnu — Benny Johnson (@bennyjohnson) 2 de setembro de 2022

“Donald Trump e os republicanos do MAGA representam um extremismo que ameaça os próprios fundamentos de nossa república”, disse. Biden disse no discurso. Ele acrescentou em um postagem no Twitter este “Donald Trump e os republicanos do MAGA são uma ameaça à própria alma deste país.”

Biden alterou essa mensagem dramaticamente na sexta-feira, dizendo que estava falando apenas sobre pessoas que não condenam a violência política, aqueles que tentam manipular os resultados eleitorais e aqueles que se recusam a reconhecer os resultados de uma eleição.













“Quando as pessoas votaram em Donald Trump e o apoiam agora, elas não estavam votando para atacar o Capitólio”. disse Biden. “Eles não estavam votando para anular uma eleição. Eles estavam votando em uma filosofia que ele apresentou.”

No entanto, na semana passada, Biden comparou a atitude de Trump “filosofia MAGA” para “semifascismo”. A secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, confirmou essencialmente a visão do presidente quando questionada sobre seu controverso ataque, dizendo que Biden está “nunca vai se esquivar de dizer o que vê.”

Biden aparentemente está tentando alimentar o medo dos republicanos pró-Trump à medida que as eleições parlamentares de meio de mandato de novembro se aproximam. Mas a estratégia pode ser arriscada, dada a reação às condenações anteriores de grandes blocos eleitorais. Por exemplo, Hillary Clinton pode ter ajudado a energizar os partidários de seu oponente quando disse durante a eleição presidencial de 2016 que metade dos partidários de Trump pertence a “a cesta de deploráveis”.

Mais de 74 milhões de americanos votaram no então presidente Trump nas eleições de 2020. Uma pesquisa do Yahoo/YouGov realizada no final do mês passado descobriu que 54% dos republicanos e independentes de tendência republicana preferem Trump como o candidato republicano à presidência em 2024. Biden, em comparação, é preferido como candidato em 2024 por apenas 32% dos democratas.