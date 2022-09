O prefeito de Beinhorn, Klaus Koeneke, lamentou a “infeliz” incidente, mas culpou o chefe de Budde, o ministro do Meio Ambiente da Baixa Saxônia, Olaf Lies. O ministério, diz Koeneke, não fez nada, mesmo depois que um lobo vadio foi relatado no meio de Hanover em meados de agosto.

Mentiras disse ao HAZ que o problema era com o governo federal, que precisa criar um arcabouço legal para intervenções mais rápidas. Há cada vez mais situações em que os lobos estão se aproximando demais das pessoas e do gado no estado do norte da Alemanha, mas as leis federais que protegem espécies ameaçadas dificultam qualquer ação a respeito. Como está, a ação só pode ser tomada “quando é tarde demais” Mentiras contadas ao canal.

Cerca de 40 matilhas de lobos vagam pela Baixa Saxônia em agosto, disse o ministério, citando as estimativas de associações de caçadores locais e descrevendo os animais como “discreto.”

A família de Von der Leyen tem uma propriedade perto de Hanover há décadas, onde mantém cavalos e pôneis. Ela serviu como ministra do gabinete federal por quase 15 anos, começando em assuntos de família e passando para o trabalho e depois para a defesa, enquanto avançava no partido União Democrata Cristã (CDU) para vice-líder. Von der Leyen, 63 anos, é presidente da Comissão Europeia desde julho de 2019.