Autoridades europeias culpam a Rússia pelos problemas do Nord Stream – CMIO

O ‘cinismo’ de Moscou, não as sanções da UE, é o culpado pelo oleoduto secar, dizem eles

A Rússia está deliberadamente sabotando o gasoduto Nord Stream 1 para irritar a UE, afirmaram autoridades europeias, questionando a explicação de Moscou para um atraso indefinido na restauração do serviço. A gigante estatal de energia Gazprom informou a seus clientes europeus no sábado que não poderia retomar as operações com segurança até que corrigisse “vazamentos de óleo” descoberto em uma grande turbina durante uma operação de manutenção.

O Nord Stream estava programado para voltar on-line logo após a meia-noite de sábado, após três dias de manutenção. Os vazamentos, supostamente afetando “cabos conectados a medidores de velocidade de um rotor”, foram descobertos durante uma inspeção técnica com o fabricante alemão da turbina Siemens. Moscou havia alertado anteriormente que a operação do oleoduto estava ameaçada por sanções, o que criou uma escassez de peças sobressalentes.

No entanto, a Siemens argumentou que a empresa tinha turbinas alternativas na estação de compressão onde o vazamento havia sido descoberto e poderia usar uma delas em caso de uma emergência real. “Esses vazamentos normalmente não afetam a operação de uma turbina e podem ser vedados no local”, alegaram.













O porta-voz da Comissão Europeia, Charles Michel, condenou o que chamou de “uso de gás como arma”, declarando que não “mudar a determinação da UE” enquanto o bloco trabalha para “independência energética.”

O chefe do serviço de imprensa da CE, Eric Mamer, criticou o “pretensões falaciosas” ele alegou que a Gazprom havia usado para fechar o oleoduto, segurando-o como prova de seu “cinismo” e seus “falta de confiabilidade como fornecedor” e sugerindo Moscou “preferir[red] queimar gás em vez de honrar contratos.”

O presidente da comissão parlamentar de Relações Exteriores da Alemanha, Michael Roth, denunciou a paralisação como “parte da guerra psicológica da Rússia contra nós” e acusou o presidente Vladimir Putin de “violat[ing] contratos sem escrúpulos… mesmo à custa de seus próprios interesses econômicos.”

O presidente do regulador de gás alemão Bundesnetzagentur, Klaus Mueller, alertou os alemães que era “para baixo a todos e a todos” para conservar recursos na ausência de gás russo.

Os países do G7 concordaram na sexta-feira com um teto de preço para o petróleo russo, prometendo não fornecer serviços como seguro e outras formas de financiamento a qualquer navio que transporte petróleo russo acima desse preço, que ainda não foi decidido, mas que os participantes esperam ter colocado. lugar até fevereiro. Apesar de várias rodadas de duras sanções, Moscou faturou 600 milhões de libras a mais com as vendas de petróleo em junho do que no mês anterior, graças ao aumento dos preços da energia que ameaçam mergulhar toda a Europa em uma depressão.

Um segundo gasoduto de gás natural, Nord Stream 2, foi concluído no início deste ano e poderia aliviar grande parte do sofrimento causado pela desaceleração no Nord Stream 1, mas nunca foi colocado em serviço devido a sanções.