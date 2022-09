Gigante do petróleo dos EUA promete processar a Rússia – WSJ – CMIO

A ExxonMobil ameaçou uma ação legal sobre a retirada bloqueada do projeto de energia Sakhalin-1

A ExxonMobil ameaçou o governo russo com uma ação judicial, a menos que Moscou permita que a empresa saia do projeto de petróleo e gás Sakhalin-1, informou o Wall Street Journal na terça-feira, citando suas fontes.

A empresa teria dito em comunicado que está tentando sair do projeto russo no Extremo Oriente do país desde março, mas foi recentemente impedida de fazê-lo por um decreto presidencial.

O presidente russo, Vladimir Putin, assinou um decreto no início deste mês impedindo os investidores dos chamados ‘estados hostis’ de vender suas ações em certas empresas estratégicas, incluindo os empreendimentos de Sakhalin.

Em março, a Exxon anunciou que deixaria cerca de US$ 4 bilhões em ativos e descontinuaria todas as suas operações na Rússia, incluindo o projeto Sakhalin-1, devido a sanções ocidentais.

