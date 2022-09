Sanções impedem o fluxo de gás russo para a UE – Gazprom – CMIO

Sanções ocidentais podem impedir a Siemens Energy de realizar manutenção regular de equipamentos para o gasoduto Nord Stream 1, disse o CEO da Gazprom, Alexey Miller, na quarta-feira.

“Nossos oponentes emitiram tantos documentos relacionados a sanções que criaram uma situação que poderia ser chamada de confusão de sanções”, disse. Miller disse à Russia 1 TV. “E hoje a Siemens praticamente não tem oportunidade de fornecer grandes revisões regulares de nossos equipamentos de bombeamento de gás. A Siemens simplesmente não tem onde realizar esse trabalho.”

A fabricante alemã Siemens Energy, que normalmente atende as turbinas, disse na quarta-feira que não estava envolvida nos últimos trabalhos de manutenção realizados pela Gazprom na estação de compressão. Os fluxos de gás russo através do gasoduto Nord Stream 1 para a Alemanha foram suspensos de 31 de agosto a 3 de setembro para reparos.

Desde julho, o gasoduto Nord Stream 1 opera com capacidade reduzida devido ao desligamento de várias turbinas a gás. Um deles foi enviado a Montreal para reparos e ficou preso lá devido às sanções canadenses à Rússia por causa do conflito na Ucrânia. A pedido da Alemanha, Ottawa anunciou uma isenção para as turbinas em julho e enviou uma delas, mas a Gazprom se recusou a receber a entrega, alegando irregularidades na documentação.

A Gazprom citou equipamentos defeituosos ou atrasados ​​como a principal razão para a redução de 80% das entregas via gasoduto. O Kremlin disse na terça-feira que apenas as sanções impedem o Nord Stream 1 de funcionar em plena capacidade.

