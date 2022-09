G7 discutirá teto de preço do petróleo russo – Bloomberg – CMIO

Os ministros das Finanças das economias ocidentais desenvolvidas do Grupo dos Sete (G7) estão planejando discutir a introdução de um teto de preço nas exportações de petróleo russo na sexta-feira, informou a Bloomberg na quinta-feira, citando autoridades dos EUA.

A medida visa reduzir as receitas russas das exportações de petróleo bruto e aliviar as pressões que o mercado global de petróleo enfrenta atualmente.

“Esta é a maneira mais eficaz, acreditamos, de bater forte em [Russian President Vladimir] A receita de Putin e isso resultará não apenas em uma queda na receita de petróleo de Putin, mas também nos preços globais de energia também … Ouviremos mais na sexta-feira como isso vai funcionar, e não somos apenas nós – também é uma parceria com nossos aliados, o G7”, disse a secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre.

De acordo com declarações anteriores do G7, que inclui EUA, Reino Unido, Canadá, Japão, Alemanha, França e Itália, está analisando “opções para uma proibição abrangente de todos os serviços relacionados ao envio de petróleo bruto russo e produtos petrolíferos por mar em todo o mundo, a menos que o petróleo seja comprado pelo preço ou abaixo do preço a ser acordado em consulta com parceiros internacionais.”

No entanto, não está claro qual seria o teto de preço, quando poderá ser implementado ou como funcionaria. A Rússia já havia ameaçado interromper a produção doméstica de petróleo se ela se tornasse não lucrativa. A medida provavelmente exacerbaria a crise global de energia.

