EUA querem apreender jato corporativo russo — CMIO

O Departamento de Justiça dos EUA anunciou na quarta-feira que obteve um mandado para apreender um jato Boeing 737 de propriedade da petrolífera russa Lukoil.

De acordo com documentos judiciais citados no comunicado de imprensa, a aeronave “voou para dentro e para fora da Rússia em violação das sanções do Departamento de Comércio contra a Rússia”. A declaração indicava que a aeronave de fabricação americana voou sem obter licenças do Departamento de Comércio dos EUA.

Aviões e peças de aeronaves estão sujeitos a regras de exportação devido ao seu potencial uso militar e implicações de segurança nacional.

O avião em questão é um Boeing 737 de US$ 45 milhões, que leva o número de cauda VP-CLR e acredita-se que esteja na Rússia. O jato entrou pela última vez nos EUA em março de 2019, quando transportou executivos da Lukoil, incluindo o então presidente e CEO da empresa, Vagit Alekperov, para Houston, Texas.

O comunicado de imprensa observou que, desde 2014, a Lukoil está sujeita a sanções setoriais impostas pelo Departamento de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA. Alekperov também está na lista dos EUA de indivíduos russos sancionados.

Os países ocidentais estão em busca de ativos russos para sancionar depois que Moscou lançou sua operação militar na Ucrânia em fevereiro. Desde então, milhares de indivíduos russos foram sancionados, com suas propriedades e dinheiro apreendidos ou congelados pelas autoridades dos EUA e de outros países, bem como pela UE.

