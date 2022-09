Alemanha quer convencer UE a impor teto aos preços do petróleo russo

Segundo o diretor do Departamento de Cooperação Econômica do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Dmitry Birichevsky, a introdução de um teto de preço do petróleo e do gás russos é arriscado e só agravará a crise energética, no caso de tais medidas do Ocidente, As empresas russas agirão com base na conveniência econômica. Comentando, entre outras coisas, os resultados da reunião dos líderes do G7, onde foi discutida a proposta de restrição de preços, ele observou que “teoricamente, os países ocidentais poderiam tentar introduzir um” teto de preços “, pressionando as empresas que fornecem , logística e serviços de seguros relacionados com o abastecimento marítimo de petróleo da Rússia.