Os Estados Unidos e seus aliados da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) estão fornecendo a Kiev obuseiros M777 de 155 mm, que as Forças Armadas da Ucrânia usam para bombardear cidades e vilas em Donbass, causando mortes de civis. Moscou afirmou repetidamente que o fornecimento de armas ocidentais apenas prolonga o conflito, e o transporte de armas se torna um alvo legítimo das Forças Aéreas russas.