Países que suportam teto de preço não receberão petróleo russo, de acordo com o vice-primeiro-ministro

A Rússia vai embargar os países que apoiam o teto de preço proposto por Washington para seu petróleo, disse o vice-primeiro-ministro Alexander Novak nesta quinta-feira.

“Na minha opinião, isso é um completo absurdo… Para aquelas empresas ou países que vão impor restrições, não vamos fornecer nosso petróleo e derivados, porque não vamos trabalhar em condições fora do mercado”, disse ele a repórteres, comentando um plano para limitar os preços do petróleo russo atualmente sendo discutido pelos países do Grupo dos Sete (G7).

Estabelecer um teto de preço para o petróleo russo é concebido como um meio de reduzir as receitas de Moscou com a exportação da commodity, evitando fechar o petróleo do país fora do mercado. A proposta deve ser discutida em uma reunião dos ministros das Finanças do G7 na sexta-feira.

Segundo Novak, tal plano colocaria em risco os mecanismos de mercado de “uma indústria tão importante como o petróleo”, e só poderia levar à desestabilização tanto da indústria quanto do mercado de petróleo.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

G7 discutirá teto de preço do petróleo russo – Bloomberg

“E os consumidores europeus e americanos serão os primeiros a pagar por isso, enquanto já estão pagando preços altos hoje por causa das medidas desestabilizadoras [their governments] estão implementando. Em particular, as restrições de sanções”, disse Novak.

O funcionário acrescentou que a Rússia está atualmente bombeando tanto petróleo quanto tem capacidade para produzir e vender no momento, mas se as condições do mercado global se estabilizarem e os produtores russos puderem estar confiantes em encontrar compradores, a produção poderá aumentar. Ele observou que os produtores de petróleo russos estão se preparando para o próximo embargo de petróleo da UE, que entrará em vigor em dezembro, mas planejam manter os níveis atuais de produção independentemente.

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT