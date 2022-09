Biden jura ao vivo durante discurso à nação

MOSCOU, 2 de setembro – RIA Novosti. O discurso do presidente dos EUA, Joe Biden, na Filadélfia foi interrompido por gritos obscenos de um dos ouvintes, segundo o New York Post.

O discurso do presidente Biden na quinta-feira na Filadélfia foi interrompido por um gritador que entoava insultos obscenos ao presidente durante um discurso criticando o antecessor Donald Trump.

O autor do artigo afirma que o ativista gritou a mensagem obscena de forma tão clara e alta que “não apenas Biden, mas todos que acompanharam a transmissão oficial da Casa Branca ouviram”.

No dia anterior, durante um discurso à nação, Biden disse que Trump e os apoiadores do movimento Make America Great Again (MAGA) de Trump representam o extremismo que ameaça a América. Ele enfatizou que os apoiadores de Trump não reconhecem a eleição presidencial, enquanto os conservadores entendem que Trump é uma ameaça à democracia.