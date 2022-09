Reagan disse que havia 'química' entre ele e Gorbachev, revela carta

“Estou escrevendo para agradecê-la mais uma vez por ter vindo almoçar na Casa Branca no mês passado, na véspera da Cúpula de Moscou. Achei minha sessão com você e outros ilustres acadêmicos soviéticos um trunfo distinto para me preparar para a viagem a Moscou, tanto para minhas reuniões individuais com o secretário-geral quanto para muitos outros eventos em meu itinerário”, disse Reagan. “Você tem meu profundo apreço por ter tempo para se juntar a mim nesta ocasião, e em tantas outras, para compartilhar seu conhecimento sobre a visão das pessoas e da política na União Soviética. Mais uma vez, obrigado por suas contribuições.”