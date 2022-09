França planeja aumentar intercâmbio de energia com Alemanha e Espanha

PARIS, 2 de setembro – RIA Novosti. A França planeja aumentar as trocas de gás e eletricidade com a Alemanha e a Espanha como um gesto de solidariedade europeia em meio à crise de energia, disse a ministra da Energia do país, Agnès Pannier-Runachet, em entrevista coletiva após uma reunião do conselho de defesa e segurança nacional na sexta-feira.