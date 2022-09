Um membro da Rada, suspeito de trabalhar para a Rússia, encontrou uma caneta “espião”

O Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU) anunciou em 24 de julho a exposição da rede de inteligência da Diretoria Principal do Estado-Maior da Federação Russa (conhecida como GRU, inteligência militar). De acordo com o serviço de inteligência, o MP Derkach também foi incluído nele.

“A NABU realizou uma busca no apartamento do Deputado Popular Derkach, onde mora sua esposa Oksana Terekhova. Os detetives apreenderam um aparelho eletrônico, semelhante a uma caneta de tinta, completo com um CD, um cabo e um carregador com microfone oculto e um vídeo câmera”, o texto da resolução cita a edição “Palavra e Ação” da Câmara de Apelação do Supremo Tribunal Anticorrupção (AP VAKS).