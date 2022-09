Coreia do Sul, EUA e Japão ameaçam com resposta 'maximizada' em caso de teste nuclear de Pyongyang

“Nós concordamos que não deve haver pensamento ingênuo ou reação de que a Coreia do Norte realizou seis testes nucleares e que [um novo teste] será apenas mais um”, disse ele, acrescentando que “se a Coreia do Norte realizar seu sétimo teste nuclear, a nossa reação certamente será diferente daquela até agora”.

Os comentários seguiram uma reunião trilateral no Havaí envolvendo Kim Sung-han, o assessor de segurança nacional dos EUA, Jake Sullivan, e seu homólogo japonês, Takeo Akiba. A transcrição do encontro feita pela Casa Branca diz que os três participantes discutiram “proteger e avançar as regras baseadas na ordem internacional“, “condenaram o desenvolvimento contínuo [da Coreia do Norte] de seus programas de mísseis balísticos e armas de destruição em massa”, entre outras coisas.