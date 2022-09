Cazaquistão propõe limitar o mandato presidencial antes das eleições

No dia anterior, ao dirigir-se ao povo com uma mensagem, Kassym-Jomart Tokayev propôs a realização de eleições presidenciais antecipadas neste outono, apesar de seu primeiro mandato de cinco anos expirar apenas em 2024. Ele também pretende apresentar uma iniciativa para aumentar o mandato presidencial de cinco para sete anos, mas sem direito à reeleição. Agora, de acordo com a constituição do Cazaquistão, a mesma pessoa não pode ser eleita presidente mais de duas vezes seguidas.