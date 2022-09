EUA e UE impedem redução dos preços nos mercados de produtos alimentícios, diz Moscou

Conforme disse em entrevista à Sputnik o diretor do Departamento para o Oriente Médio e África do Norte, Aleksandr Kinschak, “apesar das restrições ilegítimas do Ocidente, a Rússia cumpriu e cumprirá de boa fé os compromissos assumidos sobre as entregas de produtos alimentícios para África e Oriente Médio”.