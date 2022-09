MD da Rússia: Ucrânia tenta avançar em Nikolaev e outras direções, mas sofre baixas significativas

“Nas duas últimas semanas, as Forças Armadas da Rússia, com as unidades das milícias populares das repúblicas populares de Donetsk e Lugansk, assumiram o controle de um importante centro de defesa das Forças Armadas da Ucrânia no povoado de Peski. Foi quebrada a defesa escalonada e preparada do ponto de engenharia dos nacionalistas”, informou o ministro russo.